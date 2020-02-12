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  12 февраля 2020
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В Узбекистане планируют отменить требование прописки при покупке недвижимости в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  11 февраля для публичного обсуждения был обнародован проект Государственной программы на 2020 год, «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

В проект Госпрограммы на 2020 год, опубликованный на сайте 2020.strategy.uz, заложена отмена ограничений, связанных с отсутствием постоянной прописки в столице и столичной области.

Согласно законопроекту, государственные органы, такие как палаты Олий Мажлиса, Кабинет министров, Министерство экономики и промышленности и Министерство юстиции, должны внести изменения в законодательные акты, отменяющие это требование.

Законопроект также предусматривает принятие нового Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан».

Поправки к закону предусматривают «порядок автоматического предоставления гражданства Республики Узбекистан лицам, которые приехали в Узбекистане до 1995 года и с этого времени проживают в стране».

Президент Шавкат Мирзиёев выступил с данными предложениями в своем ежегодном обращении к парламенту 20 января.

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