Президент Узбекистана обсудил новую антикоррупционную структуру

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 11 февраля провел совещание по вопросам совершенствования систем противодействия коррупции и общественного контроля. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, "по мнению наших соотечественников, коррупция наиболее широко распространена в медицинской, образовательной, банковской, таможенной, судебной системах, органах прокуратуры, внутренних дел, в коммунальном обслуживании, а также при приеме граждан на работу".

На совещании, прошедшем под председательством президента, была подвергнута критике непрозрачность государственных закупок во многих областях, к примеру, то что 25-30 процентов средств в системе здравоохранения используются неэффективно.

Глава государства в своем недавнем Послании парламенту, 20 января, отметил необходимость перехода от устранения последствий коррупции к ее раннему предупреждению, предложил образовать отдельный орган, ответственный за противодействие коррупции.

На совещании 11 февраля обсуждены вопросы организации этой новой структуры. Даны указания по разработке и исполнению антикоррупционных программ в сферах с высоким уровнем коррупции.

Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре поручено в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций внедрить в министерствах, компаниях и хокимиятах систему комплаенс-контроля, предусматривающую разработку и реализацию внутренних антикоррупционных мер.

"Указано на необходимость разработки и внедрения с привлечением зарубежных экспертов всех организационно-правовых основ декларирования имущества и доходов государственными служащими", - отмечается в сообщении пресс-службы.