Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц

CentralAsia (CA) - Американская корпорация Boeing впервые с 1962 года не получила новых заказов за месяц на поставку самолетов, передает Reuters. Это связано с приостановкой полетов модели 737 MAX после двух авиакатастроф в Индонезии (189 погибших) и Эфиопии (157 погибших).

При этом его главный конкурент - европейский Airbus - насчитал 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.

Производство новых лайнеров 737 MAX приостановили с января 2020 года из-за проблем с сертификацией. В Boeing признали, что на борту потерпевших крушение лайнеров были проблемы с системой MCAS, которая отвечает за угол наклона самолета.

Boeing на протяжении многих десятилетий является крупнейшей авиакосмической фирмой в США, крупнейшим экспортёром страны, крупнейшим работодателем Сиэтлского промышленного района и Северо-запада США в целом по числу трудоустроенных (совокупная зарплата работников Boeing составляет 1 ⁄ 4 от фонда оплаты труда всей промышленной рабочей силы штата), входит в двенадцать крупнейших промышленных корпораций страны и «большую тройку» изготовителей вооружения и военной техники (вместе с Lockheed Martin и Raytheon) ведущих подрядчиков ВПК США по ежегодному объёму заказов.

Около половины доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов (без учёта иностранных заказчиков американского вооружения и военной техники). Деятельность компании в сегменте ВПК варьируется от выпуска вооружения и военной техники, до ядерных испытаний включительно.