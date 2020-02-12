Предприятия Монголии могут экспортировать 9300 видов продукции на японский рынок по льготной таможенной пошлине

CentralAsia (MNG) - Соглашение между Монголией и Японией о свободной торговле вступило в силу 7 июня 2016 года. Тогда в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Японии С.Кихарой премьер-министр Монголии Ч.Сайханбилэг назвал историческим вступление в силу монгольско-японского соглашения об экономическим партнерстве в результате подписания протокола по итогам первого заседания совместного межправительственного комитета по реализации данного соглашения.

Первое заседание совместного комитета двух стран прошло в Улан-Баторе 8 июня 2016 года.

Благодаря соглашению, монгольские предприятия могут экспортировать около 9300 видов продукции на японский рынок с льготной таможенной пошлиной на импорт. То есть согласно договору об экономическим партнерстве, стороны взаимно освободят от таможенных пошлин 9300 наименований монгольских товаров и 9300 продуктов японских производителей. При межправительственном комитете были созданы 13 подкомиссий, которые будут курировать реализацию соглашения о свободной торговле.

Объем двустороннего товарооборота, виды экспортной продукции и объем инвестиций увеличивались с момента вступления соглашения в силу.

Хотя Монгольская национальная торгово-промышленная палата (МНТПП) и министерство иностранных дел планировали проводить встречи и консультации в целях расширения использования двустороннего соглашения и расширения национального экспорта, было решено получать рекомендации и запросы от организаций через Интернет предотвратить возможный риск новой коронавирусной инфекции.

Организации могут отправлять рекомендации, запросы и информацию о встречающихся барьерах, связанных с выполнением двустороннего соглашения, по адресу электронной почты foreignrelations@mongolchamber.mn

Палата сообщает, что планирует решить некоторые общие вопросы, отраженные в рекомендациях и запросах, направленных субъектами через министерство иностранных дел.