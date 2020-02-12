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  12 февраля 2020
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ВОЗ присвоила заболеванию от нового коронавируса официальное название COVID-19

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.

- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.

Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 44,6 тысячи, из них 1113 человек скончались, 4740 излечились.

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