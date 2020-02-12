На борту круизного лайнера в Японии коронавирусом заразились 174 человека

CentralAsia (CA) - Представители Министерства здравоохранения Японии сообщили, что еще у 39 человек на борту круизного судна Diamond Princess в порту Йокогама было обнаружено инфицирование новым коронавирусом.

В результате общее число пассажиров и членов экипажа судна, зараженных новым вирусом, составляет сейчас 174 человека.

Кроме того, сотрудник карантинной службы, который проводил обследование на борту судна, также оказался зараженным новым вирусом.

Министр здравоохранения Кацунобу Като сообщил, что среди госпитализированных пациентов четверо находятся в серьезном состоянии. Они подключены к аппаратам искусственного дыхания в отделении интенсивной терапии. Согласно сообщениям, трое пациентов являются гражданами Японии.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима-Гонконг-Окинава. Однако оказалось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.



На борту круизного судна находятся 3.700 пассажиров и членов экипажа. Сообщается, что карантин продлится по меньшей мере до 20-го февраля, но есть и вероятность продления.

Круизная компания Princess Cruises выплатит компенсации всем пассажирам судна Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама, сообщается на сайте компании.