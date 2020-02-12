Саре Назарбаевой исполнилось 79 лет

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 12 февраля, Саре Алпысовне – супруге первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева исполнилось 79 лет.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в селе Кызыл-Жар Карагандинской области. Происходит из подрода мурат рода Куандык племени Аргын.

В 1962 году вышла замуж за Нурсултана Назарбаева, имеет трех дочерей: Дарига, Динара и Алия.

С февраля 1992 г. — основатель и президент республиканского детского благотворительного фонда «Бобек».

С июля 1994 г. — президент фонда «SOS — детские деревни Казахстана» (Филиал Австрийского фонда «Киндердорф Интернациональ»).

С марта 1999 г. — председатель попечительского совета благотворительного фонда «Демография».