В России ищут родителей шестимесячного младенца, которого принес в полицию гражданин Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Ростове разыскивают родителей или родственников полугодовалого малыша. Его принес в отдел полиции Кировского района мужчина, сообщили в пресс-службе МВД Ростовской области.

Как пишет издание «Дон-ТР», ребенка зовут Алтибаев Сарвар Хасанович, его мать — Алтибаева Саида Ибрагимовна. 30-летняя женщина оставила младенца гражданину Узбекистана, который и обратился в полицию, и ушла в неизвестном направлении.

По информации пресс-службы областного главка, сейчас ребенок в больнице, за его состоянием наблюдают врачи.

"Этим занимаются органы опеки Кировского района. Есть информация, что оба родителя мальчика — граждане Узбекистана, и родных будут искать прежде всего там", — сообщил источник в правоохранительных органах.