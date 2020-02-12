В России ищут родителей шестимесячного младенца, которого принес в полицию гражданин Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 10:44, 12 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ростове разыскивают родителей или родственников полугодовалого малыша. Его принес в отдел полиции Кировского района мужчина, сообщили в пресс-службе МВД Ростовской области.
Как пишет издание «Дон-ТР», ребенка зовут Алтибаев Сарвар Хасанович, его мать — Алтибаева Саида Ибрагимовна. 30-летняя женщина оставила младенца гражданину Узбекистана, который и обратился в полицию, и ушла в неизвестном направлении.
По информации пресс-службы областного главка, сейчас ребенок в больнице, за его состоянием наблюдают врачи.
"Этим занимаются органы опеки Кировского района. Есть информация, что оба родителя мальчика — граждане Узбекистана, и родных будут искать прежде всего там", — сообщил источник в правоохранительных органах.