В Узбекистане обнаружили зернохранилище эпохи Кушанского царства (фото)

CentralAsia (UZ) - В Сурхандарьинской области учёные обнаружили зернохранилище эпохи Кушанского царства, период расцвета которого приходится приблизительно на 105—250 годы н. э.

Как сообщили в Минкультуры, 5 февраля 2020 года сотрудники Термезского археологического музея обнаружили склад хранения продовольствия эпохи Кушанского царства. Хранилище найдено возле памятника "Зумола" в Термезском районе. Сначала местный фермер доложил руководству музея о найденном объекте.

Позже Термезский археологический музей проинформировал о находке областной отдел культурного наследия. Во время раскопок на площади 6х6 м2 было обнаружено 22 контейнера для зерна.

Предполагается, что размер хранилища ещё больше, чем обнаружено до сегодняшнего дня. В настоящее время в этом районе ведутся археологические раскопки.

Кушанское царство - древнее государство на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии; период расцвета приходится приблизительно на 105—250 годы н. э.

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По одной из теорий, Кушанское царство было основано кочевым индоиранским народом тохаров, пришедшим с территории, на которой сейчас находится Синьцзян-Уйгурский автономный район. Государство имело дипломатические связи с Римом, Персией и Китаем.

Население Кушанского царства общалось на бактрийском языке. В Кушанском царстве развивался т. н. греко-буддизм. Кушанская цивилизация оставила заметный след в истории мировой культуры.

Несмотря на то, что на Индийском субконтиненте проживала чуть ли не половина населения Земли (140 из 300 млн человек), его часть, подконтрольная Кушанскому царству, была заселена слабо в сравнении с остальной древней Индией.

Сам факт наличия огромной Кушанской империи был осознан историками не ранее середины XIX века. Сведения, сохранившиеся о Кушанской империи — эпизодические, разнородные и противоречивые. Хронология и история восстановлены преимущественно по сохранившимся монетам, китайским летописям (в частности «Хоу Ханьшу» — «История империи Поздняя Хань»), а также отдельным индийским и греческим свидетельствам.