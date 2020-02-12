Таджикистан планирует увеличить объемы экспорта электроэнергии соседям

CentralAsia (TJ) - Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан в текущем году. Председатель госэнергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода на встрече с журналистами, во вторник в Душанбе заявил, что достигнуто соглашение с афганской энергетической компанией «Брешно» о поставках электроэнергии на текущий год, передает Avesta.



Согласно контракту в текущем году Таджикистан экспортирует в Афганистан электроэнергию в объеме 1 млрд. 588 млн. кВт/ч., что почти на 30 млн. кВт/ч больше, чем в 2019 году. В прошлом году в соседнюю страну было экспортировано 1 млрд. 458,2 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму $60,6 млн.

Стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в прошлом году составляла 4, 3 цента. В этом году этот показатель увеличится на 3%.

Глава «Барки точик» также сообщил, что вопрос об объемах поставок электроэнергии и цены на текущий год будет обсужден с узбекскими энергетиками в рамках заседания меправкомиссии в марте этого года.

Мирзо Исмоилзода также сообщил, что в прошлом году соседнему Узбекистану было поставлено 1 млрд. 425,1 млн. кВт/ч по цене 2 американских цента за один киловатт. Общая сумма экспорта электроэнергии в Узбекистан составила $28,5 млн.

Объясняя низкую стоимость экспорта электроэнергии в Узбекистан глава «Барки точик» отметил, что этот вопрос был решен на правительственном уровне в рамках таджикско-узбекской межправкомиссии.

«Кроме того, в Узбекистан электроэнергия экспортируется, когда с таджикских водохранилищ начинается холостой сброс воды. Лучше продавать электроэнергию, чем пропускать воду в холостую», – подчеркнул Мирзо Исмоилзода.