Более 93% рабочей силы на руднике Оюу-Толгой являются монголами. Итоги четвертого квартала

CentralAsia (MNG) - 12 февраля генеральный директор компании Оюу-Толгой, Армандо Торрес вместе со старшими менеджерами компании провел пресс-брифинг, чтобы представить результаты деятельности за четвертый квартал 2019 года.

Вот некоторые основные показатели реализации проекта по разработке месторождения Оюу-Толгой в 2019 году:

• Оюу-Толгой продолжила свои конкурентоспособные в мире показатели безопасности

• Общие расходы внутри страны превысили $10 млрд

• 321 млн долларов США уплачено налогов и $431 млн на национальные закупки в 2019 году

• Поддерживает руководство по производству меди - 146 346 тонн меди в концентрате

• Превышает годовой прогноз добычи золота на 2019 год - 241 840 унций золота в концентрате

• Завершено строительство первичного эксплуатационного ствола (ствола 2) подземного рудника.

• Достигнут рекордный уровень производительности для подземной боковой застройки

В 2019 году компания Оюу-Толгой продолжала прогрессировать и поставила важные вехи для развития подземного рудника и внесла значительный вклад в монгольскую экономику, передав 10 миллиардов долларов США внутри страны. Приоритет и поддержание превосходства в безопасности, коэффициент частоты всех травм (AIFR) Оюу-Толгой составлял 0,16 на 200 000 отработанных часов в 2019 году, рассказывает гендиректор компании.

По состоянию на 31 декабря 2019 года более 93 процентов рабочей силы Оюу-Толгой из 13 800 человек являются монголами и более половины работали над разработкой подземного рудника. В 2019 году Оюу-Толгой провела 680 354 часов обучения.

В рамках этой области в прошлом году Оюу-Толгой организовала международно-признанное и аккредитованное обучение своих 348 сотрудников в сотрудничестве с Holmesglen, зарегистрированной организацией обучения в Австралии.

В 2019 году компания Оюу-Толгой заплатила 321 миллион долларов США в виде налогов, сборов и других платежей и сотрудничала с 838 поставщиками, 564 из которых были монгольскими предприятиями, на долю которых приходилось 76 процентов от общих расходов на закупки.

Партнерство было ключевым приоритетом в 2019 году, когда Оюу-Толгой внесла вклад в здравоохранение, начальное образование, инфраструктуру и многие другие области.

Что касается крупных инфраструктурных проектов, основными моментами были открытие асфальтированной дороги Оюу-Толгой-Ханбогд 35,1 км, открытие новой больницы в селе Мандал-Овоо и завершение строительства пятого детского сада в провинции Умнугови, спонсируемого Ою Толгой финансировал Фонд поддержки развития Gobi Oyu Development Support Fund.

Обновление подземного развития

Строительство основного производственного ствола (шахта 2) было завершено в октябре 2019 года, что позволяет перемещать 300 человек за цикл клети против максимум 60 человек за цикл клетки через вал 1. Подземные материалы для разработки будут подняты на поверхность с помощью подъемника Ствол 2.

Меры по повышению производительности привели к увеличению подземных боковых разработок в течение четвертого квартала со средней скоростью в 1607 эквивалентных метров (экв.) По сравнению с 1 214 экв. В третьем квартале, при этом в декабре было зарегистрировано 1809 экв.

Ведутся строительные работы на валах 3 и 4 с обоими воротниками. В настоящее время ведутся последние приготовления, которые позволят начать основные опускные работы для обоих стволов во втором квартале 2020 года.

«Мы по-прежнему рассчитываем завершить проектирование рудника в первой половине 2020 года и окончательную оценку стоимости и графика во второй половине 2020 года».

Производство за четвертый квартал 2019 года

Как и ожидалось, добыча меди в карьере была на восемь процентов ниже, чем в 2018 году, поскольку добыча полезных ископаемых переместилась в районы с более низким содержанием. Оценки были на 11 процентов ниже в течение года, отраженного в 21-процентном сокращении производства в четвертом квартале, что частично компенсировалось повышением производительности.

Другие основные моменты:

• Годовой объем производства меди в концентрате 146 346 тонн по сравнению с первоначальным прогнозным диапазоном в 125 000 - 155 000 тонн в концентрате

• Производительность мельницы за весь год 40 777 225 тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году

• Годовое производство золота в концентрате 241 840 унций против первоначального диапазона в 180 000 - 220 000 унций в концентрате