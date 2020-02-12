Законодательное определение майнингу и блокчейн. В Мажилисе Казахстана презентован законопроект по вопросам регулирования цифровых технологий

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Мажилисе Казахстана состоялось заседание Комитета по экономической реформе и региональному развитию, на котором Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности представило депутатам законопроект с поправками по вопросам регулирования цифровых технологий, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Законопроектом вносятся поправки в 38 законодательных актов, в том числе 8 кодексов и 30 законов.

Всего в новом проекте закона 252 поправки по нескольким направлениям.

Предлагается определить на законодательном уровне понятия цифрового актива, майнинга, а также технологии блокчейн. В связи с внедрением робототехники в различные секторы в проекте Закона предусматриваются законодательное определение понятия «интеллектуального робота» и закрепление ответственности лица, выступающего в качестве собственника или владельца робота. Включены также поправки относительно эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

- К примеру, это вопросы использования воздушного пространства, вопросы, которые относятся к технике, регистрации, безопасности, этике частных владельцев беспилотных летательных аппаратов, - отметил руководитель рабочей группы депутат Мажилиса Павел Казанцев.

Предлагается также регламентировать механизм аналитики данных, накопленных в информационных cистемах госорганов, в том числе в рамках проекта Smart Data Ukimet и развития искусственного интеллекта в стране.

В целях совершенствования процесса оказания госуслуг законодательно закрепляется порядок сбора и использования биометрических данных. Внесены также поправки в части введения сервиса цифровых документов на базе мобильного правительства.

При этом мажилисмен П.Казанцев акцентировал внимание на важности решения такого вопроса, как доступность новейших цифровых технологий сельским жителям.

В представленном законопроекте предусматривается также введение системы мгновенных платежей. Это позволит гражданам и субъектам бизнеса переводить деньги и проводить платежи в онлайн-режиме вне зависимости от используемого платежного инструмента.

Для улучшения инвестиционного климата предлагается финансировать проекты цифровизации в области углеводородов и добычи урана с привлечением участников «Астана Хаб» в рамках 1% от доходов на добычу, понесенных недропользователем в предыдущем году. В этих же целях планируется ввести нормы по определению «частного венчурного инвестора» (бизнес-ангела).

Вместе с тем в целях повышения конкурентоспособности участников IT-рынка и развития IT-сектора предлагается ограничить участие государства в предпринимательской деятельности. Предлагается исключить функции квазигосударственных секторов по созданию и развитию объектов информатизации в области ИКТ (YPR).

Для обеспечения общественного правопорядка законопроектом регламентируются положения Национальной системы видеомониторинга.

Кроме того, для защиты прав граждан предусмотрен ряд норм по защите персональных данных. Предлагается также определить уполномоченный орган по защите персональных данных и внедрить сервис по их обеспечению. Данный сервис позволит уведомить каждого гражданина о действиях, совершаемых оператором при использовании персональных данных. С помощью реализации централизованной государственной политики обеспечивается неприкосновенность частной жизни граждан.