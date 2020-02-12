В Стамбуле расклеили листовки против президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

CentralAsia (TM) - В популярном среди граждан Туркменистана районе Аксарай в Стамбуле появились листовки, направленные против президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Листы на туркменском и русском языках расклеены в переходах, на зданиях и досках объявлений, сообщает turkmen.news.

Текст одной из листовок (с ошибкой в фамилии президента) гласит : «И ты добавь свой голос против незаконной власти диктатора Гурбангулы Бердымуммедева». Другая наклейка с хештегом #ВстаньтеСКолен на русском, туркменском и английском языках посвящена «памяти туркменских политзаключенных».

О том, кто расклеил листовки, доподлинно неизвестно, но на одной из них источники turkmen.news увидели надпись: «Демократическая либеральная партия Туркменистана».

В интернете информации о ней практически нет и лишь в одном месте сказано, что она создана «студентами-туркменами, обучающимися за границей». Ее лидером является Азат Хайтбаев.