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  12 февраля 2020
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Президент Казахстана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности и планирует принять участие, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди журналистам.

Тлеуберди также сообщил, что тоже получил приглашение.

- Естественно, я намерен сопровождать прежде всего президента, но и также сам принять участие, запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, как и у президента тоже есть двусторонние встречи, - рассказал Тлеуберди.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 14-16 февраля. В нем соберутся более 800 делегатов.

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