Президент Казахстана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности и планирует принять участие, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди журналистам.

Тлеуберди также сообщил, что тоже получил приглашение.

- Естественно, я намерен сопровождать прежде всего президента, но и также сам принять участие, запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, как и у президента тоже есть двусторонние встречи, - рассказал Тлеуберди.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 14-16 февраля. В нем соберутся более 800 делегатов.