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  12 февраля 2020
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Узбекистан окажет гуманитарную помощь Китаю

CentralAsia (UZ) -  Принято распоряжение президента Узбекистана от 11 февраля о направлении в Китай гуманитарной помощи.

Согласно документу, в целях поддержки усилий китайской стороны по борьбе с распространением коронавируса в КНР направляется гуманитарная помощь в виде изделий медицинского назначения. В перечень вошли одноразовые медицинские перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица, медицинская специальная форма, маски медицинские и марля медицинская.

Также, для сопровождения и передачи гуманитарного груза в КНР направляется делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра здравоохранения.
Министерство по чрезвычайным ситуациям определено ответственным за формирование и доставку гуманитарного груза.

В целях подготовки второй партии гуманитарной помощи Ассоциацией «Узтекстильпром» будет обеспечено изготовление на текстильных предприятиях республики медицинских масок и защитных костюмов, сообщает Минюст.

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