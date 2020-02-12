Узбекистан окажет гуманитарную помощь Китаю

CentralAsia (UZ) - Принято распоряжение президента Узбекистана от 11 февраля о направлении в Китай гуманитарной помощи.

Согласно документу, в целях поддержки усилий китайской стороны по борьбе с распространением коронавируса в КНР направляется гуманитарная помощь в виде изделий медицинского назначения. В перечень вошли одноразовые медицинские перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица, медицинская специальная форма, маски медицинские и марля медицинская.

Также, для сопровождения и передачи гуманитарного груза в КНР направляется делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра здравоохранения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям определено ответственным за формирование и доставку гуманитарного груза.

В целях подготовки второй партии гуманитарной помощи Ассоциацией «Узтекстильпром» будет обеспечено изготовление на текстильных предприятиях республики медицинских масок и защитных костюмов, сообщает Минюст.