В Таджикистане придумали еще один праздник в честь картофеля

CentralAsia (TJ) - Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода распорядился провести первый праздник картофеля в Худжанде наряду с праздниками тюльпана, меда, лепешек на Навруз текущего года, передает Азия-Плюс.



По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона земледельцы области намерены в течение ближайших пяти лет довести урожайность картофеля в регионе до 1 млн тонн в год.

Ахмадзода инспектировал ход подготовки к празднованию Навруза, который пройдет в текущем году в Парке культуры и отдыха им. Камола Худжанди в административном центре Согда.

Ранее в различных городах и районах Таджикистана проводили праздники дыни, меда, тыквы, винограда и яблони.