[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане придумали еще один праздник в честь картофеля

CentralAsia (TJ) -  Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода распорядился провести первый праздник картофеля в Худжанде наряду с праздниками тюльпана, меда, лепешек на Навруз текущего года, передает Азия-Плюс.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона земледельцы области намерены в течение ближайших пяти лет довести урожайность картофеля в регионе до 1 млн тонн в год.

Ахмадзода инспектировал ход подготовки к празднованию Навруза, который пройдет в текущем году в Парке культуры и отдыха им. Камола Худжанди в административном центре Согда.

Ранее в различных городах и районах Таджикистана проводили праздники дыни, меда, тыквы, винограда и яблони.

print
  • В Узбекистане апробируют новую форму сотрудников ДПС (фото)
  • Таджикистан эвакуировал из Китая 46 своих студентов, еще 7 не допустили на рейс из-за высокой температуры
  • Президент Узбекистана обсудил новую антикоррупционную структуру



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com