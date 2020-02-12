В Петербурге женщина из Узбекистана украла у бизнесмена сейф, завернув его в простыню (видео)

CentralAsia (UZ) - Полицейские в Петербурге задержали гражданку Узбекистана. Женщина украла у начинающего предпринимателя сейф, в котором лежали три миллиона рублей (более $47 тысяч).

На записи с камер наблюдения видно, как тяжелый металлический ящик, завернутый в ткань, она с трудом, но большим упорством волоком тащит в лифт, а затем вместе с добычей выходит на улицу. Как удалось вскрыть сейф, осталось уже за кадром, сообщили петербургские СМИ.

В полицию 68-летний петербуржец обратился днем 10 февраля. Он сообщил, что в декабре прошлого года познакомился в интернете с девушкой, представившейся именем Мая.

По словам мужчины, 24 января она пришла к нему в гости, откуда украла сейф с тремя миллионами рублей внутри. Потерпевший уточнил, что взял эти средства в кредит на открытие малого бизнеса.

Поймали ее уже в поезде по дороге в Москву. Женщина собиралась вернуться на родину в Узбекистан. Часть денег уже успела потратить, часть перевела родственникам.