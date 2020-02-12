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Брижит Бардо пожаловалась президенту Казахстана на жестокое обращение с животными в стране. Токаев дал ответ

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о письме от французской киноактрисы Брижит Бардо. В нем она попросила помочь в проведении работ по защите собак и других животных, передают местные СМИ.

- Я думаю, что это правильное обращение, мы должны обратить на него внимание, мы должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных. Можно привести тысячи подобных примеров, — сказал Токаев.

Брижит Анн-Мари Бардо — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. В декабре 2019 года она пожаловалась Токаеву на жестокое обращение с животными в Казахстане и рассказала о том, как сжигают живых собак.

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Публикация от Fondation Brigitte Bardot (@fondationbrigittebardot) 16 Дек 2019 в 3:49 PST

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