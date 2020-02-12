В Узбекистане апробируют новую форму сотрудников ДПС (фото)
- Узбекистан, общество
- 13:11, 12 февраля 2020
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- Обновлено: 13:14, 12 февраля 2020
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте сотрудникам Дорожно-патрульной службы (ДПС) в качестве эксперимента выдали новую форменную одежду.
Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, инспекторов дорожно-патрульной службы в новой форме уже заметили горожане и блогеры и поделились своим мнением: «Новая форма сотрудников ДПС УБДД, тёмно- синяя, технологичная, и удобная, теплая. По качеству не хуже, чем у Нацгвардии, по мне – смотрится солидно».
Сотрудникам для эксперимента предоставлено два варианта форменной одежды по сто экземпляров, - отметили в ведомстве.
Напомним, что ранее форма сотрудников ДПС в Узбекистане была зелёного цвета, как у сотрудников милиции.