Открытие Года Абая Кунанбая состоялось в Анкаре (фото, видео)

CentralAsia (KZ) - В Анкаре состоялся грандиозный концерт в рамках открытия «Года Абая Кунанбаева», объявленного Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ в честь 175-летия со дня роджения великого казахского просветителя.

9 февраля 2020 года в Анкаре состоялся грандиозный концерт в рамках открытия «Года Абая Кунанбаева-2020», объявленного Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ в честь 175-летия со дня родждения великого казахского просветителя.

В мероприятии, принимающей стороной которой выступил генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, в зрительном зале концертного комплекса «TRT Arı Stüdyosu» присутствовали посол Казахстана Абзал Сапарбекулы, посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, замминистра культуры и спорта Казахстана Елдос Рамазанов, председатель Союза писателей Евразии доц. д-р Якуп Омероглу, координатор ТРТ Аваз Седат Сагыркайа, а также многочисленные представители культурных, творческих и литературных груков тюркского мира и любители искусства.

На открытии мероприятия руководитель ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов подчеркнул, что 2020 год, объявленный Международной организацией тюркской культуры Годом Абая, послужит для популяризации имени данного тюркского мудреца посредством различных мероприятий. «По словам Чингиза Айтматова когда мы говорим о месте Абая в мировой литературе, необходимо помнить, что благодаря именно такой великой евразийской личности мы сегодня имеем возможность соизмерять нашу жизнь, рассуждать о нашей истории. Абай сравнивал мир с озером, время – с ветром, а в волнах, созданных ветром на озере он видел все человечество. И мы гордимся этом великим мыслителем. Пусть имя его хранится в веках, и звучит в устах людей!», - добавил он.

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Артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, а также Гагаузии ( Молдова) под аккомпанемент Турецкого президентского симфонического оркестра исполнили любимые песни на стихи Абая Кунанбаева.

На сцене прозвучали известные произведение великого казахского просветителя Абая Кунанбаева -“Segiz Ayak”, Men Kördim Uzun Kayın Kulaganın, “Jelsiz Tünde Jarık Ay” , “Ayttım Salem Kalamkas”, “Jark Etpes Könlim” , “Karangı Tünde Tau Kalkıp”, “Tatyana’nın Hatı” , “Kayran Elim Kazagım” , “Ata-Anaga Köz Kuanış”, “Kozimnin Karası” и другие.