Коронавирус замедлил продажи меди Rio Tinto и железной руды Mineral Resources в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Rio Tinto, которая отправляет медь в Китай со своего медно-золотодобывающего рудника Ою-Толгой на юге Монголии, предупреждает своих клиентов о задержках из-за ограничений, введенных властями в надежде остановить быстро распространяющийся вирус. Коронавирус уже унес по меньшей мере 1113 жизней.

Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto замедлила отправку поставок медного концентрата со своего монгольского рудника китайским клиентам через границу, поскольку попытки сдержать вспышку коронавируса вызывают сбои в отрасли ресурсов.

«Rio Tinto подтверждает, что импорт медного концентрата через границу Монголия-Китай замедлился в связи с усилиями местных властей по сдерживанию коронавируса», - сказал представитель компании. Мы сообщили клиентам, что мы взаимодействуем с властями, которые работают над восстановлением регулярных и безопасных пограничных переходов».

Глава Mineral Resources Крис Эллисон предупредил, что горнодобывающая промышленность столкнется с неизбежным ударом от вспышки коронавируса в Китае, и ожидает, что последствия станут более ясными в течение следующей недели или 10 дней.

Это также повысило вероятность того, что Китай замедлит поставки железной руды и усилит кризис в литиевом секторе из-за коронавируса.

В прошлом месяце Mineral Resources заключила контракт на строительство дробильной установки мощностью 15 млн.тонн с китайской компанией, но на прошлой неделе отказался от предложения, который, по словам Эллисона, был направлен на продолжение работы.

Mineral Resources из Перта заявили, что пока придерживаются прежнего прогноза на весь год, что его основное подразделение по добыче полезных ископаемых будет приносить прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере от 280 млн до 300 млн долл. США.

Тем не менее, Эллисон сказал, что горнодобывающая промышленность теперь столкнулась с той же неопределенностью, что и в случае вспышки атипичной пневмонии SARS и глобального экономического кризиса.