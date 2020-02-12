Ситуация с коронавирусом на импорт товаров из Китая особо не повлияла, – таможня Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Ситуация с коронавирусом особо не повлияло на импорт товаров из Китая с начала текущего года. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции первый заместитель начальника таможенной службы Таджикистана Азим Турсунзода, передает Avesta.



По его словам, обычно в январе – феврале, когда в Китае отмечаются праздники, объем импорта товаров снижается по сравнению с другими месяцами. В текущем феврале через КПП на китайско-таджикской границе проезд грузового автотранспорта уменьшился на 51 единицу по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Азим Турсунзода не привёл данные по объемам импорта товаров из Китая в январе и первую декаду февраля этого года и лишь сообщил, что импорт товаров из Китая не запрещен, тщательной проверке и анализу подвергаются продовольственные товары.

Ранее заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Тоджиддин Джуразода заявил, что в настоящее время по инициативе китайской стороны, закрыт единственный на таджикско-китайской границе контрольно пропускной пункт «Кульма». Однако, китайские товары поступают в республику, посредством морских портов через третьи страны.

По его словам, доля Китая во внешнеторговом обороте Таджикистана составляет 14,6% от общего объема. Однако, сегодня Таджикистан также торгует с 110 страной мира, что подтверждает наличие диверсификации импорта и экспорта товаров.

«Правительством РТ принимаются меры для минимизации влияния создавшейся в Китае ситуации на экономику республики. Ситуация действительно тревожная, однако принимаются необходимые меры для того, чтобы избежать негативного влияния создавшейся в соседней стране ситуации на таджикскую экономику. К настоящему времени нет никаких сложностей» – отметил замминистра.

По статистическим данным, в 2019 году общий объем таджикско-китайского товарооборота составил $660 млн. 915,4 тыс., более $605,4 млн. из которых приходится на импорт китайских товаров и продукции. Экспорт таджикских продуктов за этот период составил свыше $55,4 млн.

Из Китая, в основном импортируются непродовольственные товары – строительные материалы, одежда, большегрузный транспорт, лакокрасочная продукция и другое.

По данным Агентства стандартизации, метрологии, сертификации и надзора торговли при правительстве РТ, в прошлом году из продуктов питания Таджикистан импортировал из Китая только чай. Кроме чая, в малом объеме также импортировались продукты питания китайскими компаниями, работающими в республике для своих сотрудников. Однако, указанные продукты предназначались только для сотрудников китайских (граждан Китая) компаний. С января этого года, продовольственные товары из соседнего Китая, включая чай не импортируется, сообщили в Таджикстандарте.