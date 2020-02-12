В Монголии отменили публичные мероприятия по случаю Цагаан сар из-за угрозы коронавируса

CentralAsia (MNG) - 10 февраля Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии приняла решение представить президенту Монголии свое предложение «не праздновать Цагаан Сар - Монгольский Лунный Новый год в целях предотвращения распространения нового коронавируса в стране».

Было решено, что все публичные гуляния по случаю Цагаан сар будут отменены.

Председатель Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ө.Энхтувшин выступил с докладом:

- Президент Монголии поручил провести мероприятия по защите от коронавируса, прекратить рекламу Цагаан сар (Лунного нового года) на телевидении, приостановить торговые ярмарки, внести изменения в закон о защите от бедствий и охране здоровья, а также озвучил необходимость созыва регулярных заседаний при необходимости для правительства. Правительство организовало сессии соответствующим образом и приняло решение о переводе административных, территориальных единиц, государственных и местных правительственных организаций и юридических лиц на самый высокий уровень готовности к защите от бедствий (полууровень), начиная с 13 февраля. В связи с передачей защиты от стихийных бедствий государству было издано специальное постановление, основанное на решении Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и указе президента о том, что празднование Цагаан сар лунного календаря не будет публичным».

- Но это не означает запрет на празднование в кругу семьи, отменены только публичные мероприятия, - уточнил Ө.Энхтувшин.