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  12 февраля 2020
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Мэр Улан-Батора призывает содержать город в чистоте, чтобы не допустить распространение коронавируса

CentralAsia (MNG) -  11 февраля мэр Улан-Батора С.Амарсайхан опубликовал заявление о мерах, которые необходимы принять для предотвращения распространения COVID-19, нового коронавируса и других инфекционных заболеваний.

В заявлении он призывает общественность не мусорить и не плевать в общественных местах и жилых районах. Кроме того, владельцы коммерческой недвижимости в городе Улан-Баторе должны содержать в пределах 50 метров чистую территорию, свободную от снега, льда и мусора, а также предоставлять свои туалеты бесплатно.

«Любые физические или юридические лица, которые нарушают правила и нарушают общественный порядок, будут наказываться законом о нарушении», - говорится в заявлении.

В ответ на вспышку коронавируса и закрытие школ и университетов по всей стране, а также на приостановку общественных мероприятий мэр города Улан-Батора также дал распоряжение остановить все виды общественных мероприятий, закрыть все кинотеатры и сократить время работы ресторана, бары и клубы в городе, что позволяет им оставаться открытыми до 12 часов дня.

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