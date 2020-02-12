Назначен новый прокурор Жамбылской области

CentralAsia (KZ) - Назначен новый прокурор Жамбылской области. Им стал Нургалым Абдиров.

- По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора от 12 февраля прокурором Жамбылской области назначен государственный советник юстиции 3-класса Нургалым Мажитович Абдиров, - говорится в официальном сообщении.

Биография:

Дата рождения: 01.01.1967

Место рождения: КазССР; Карагандинская область

Владение языками:

· Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет

Трудовой стаж:

· Следователь прокуратуры Советского района города Караганды;

· Прокурор отдела следственного управления прокуратуры Карагандинской области;

· Заместитель прокурора города Темиртау;

· Начальник отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры города Караганды;

· Прокурор Шетского района, начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области;

· Начальник управления Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности (2002);

· Первый заместитель прокурора города Астаны, начальник Департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры, первый заместитель прокурора города Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора;

· Начальник Департаментов специальных прокуроров, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2002-2012);

· Прокурор Актюбинской области (04.2012-08.2017);

· Прокурор Южно-Казахстанской области (28.08.2017-08.2018);

· Прокурор Туркестанской области (с 08.2018)