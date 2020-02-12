В Узбекистане на развитие УзА предлагается выделить более полумиллиона долларов США

CentralAsia (UZ) - В апреле этого года из бюджета запрошено 5 млрд 400 млн сумов ($567 тыс) на закупку технических средств для создания информационного портала Национального информагентства УзА и укрепления его материально-технической базы.

Это предложение отражено в проекте Распоряжения Кабинета Министров, представленном Узбекским национальным информационным агентством и размещенном на сайте reg.gov.uz.

Согласно проекту, данную сумму предлагается выделить из республиканского бюджета за счет выполненной части плана доходов на первый квартал 2020 года.

Как отмечается в документе, тендеры на закупку оборудования предусмотрены законодательством.

Пока что 3 человека сделали критические предложения относительно данного законопроекта.

2 декабря прошлого года президент Шавкат Мирзияев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального информационного агентства Узбекистана». Постановление предусматривает запуск информационного портала УзА к 1 мая 2020 года, который будет доступен пользователям, с возможностью распространения аудио и видео информации и загрузки информации на коммерческой основе.