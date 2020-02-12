В Узбекистане работница завода напала с ножом на руководство из-за зарплаты

CentralAsia (UZ) - 10 февраля одна из работниц АО «Кызылкумцемент» в городе Навои напала с ножом на бухгалтера и директора завода после того, как зарплату за январь месяц ей выдали в 2,5 раза меньше, чем положено.

По словам одного из осведомленных о подробностях случившегося работников АО «Кызылкумцемент», инцидент на предприятии произошел 10 февраля.

Собеседник рассказывает, что в тот день одна из работниц завода, пришедшая в бухгалтерию за январской зарплатой, сильно разгневалась после того, как ей выдали всего лишь 800 тысяч сумов (около 85 долларов), вместо положенных 3 миллионов. Работник «Кызылкумцемента» говорит, что после этого женщина схватила нож и напала на бухгалтера, а после на директора завода. Однако стоявшие рядом коллеги остановили женщину, говорит собеседник.

– Эта женщина каждый день ездила из города Навои в филиал нашего завода в городе Нурата Навоийской области. Расстояние от Навои до Нураты составляет 60 километров. Получается, что каждый день она проезжала 120 километров от дома до работы и обратно. Ежедневно на проезд ей приходилось тратить как минимум по 30 тысяч сумов. К примеру, сейчас средняя заработная плата на заводе составляет 3-4 миллиона сумов (315-420 долларов). А ей выдали зарплату в размере всего лишь 800 тысяч сумов. Именно это и разгневало женщину, – говорит один из работников АО «Кызылкумцемент», пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, после произошедшего директор завода приказал отправить напавшую на него женщину в психиатрическую больницу в Навбахорском районе.

Еще один работник АО «Кызылкумцемент» говорит, что не только напавшая с ножом на руководство женщина, но и многие другие рабочие завода получили зарплату за январь месяц в 2,5-3 раза меньше положенного.

– Руководство завода совершает поступки, которые вызывают гнев рабочих. Например, за январь месяц мне выдали зарплату в размере всего лишь 1 миллиона сума (около 100 долларов). Остальные три миллиона сумов удержали, потому что сломалась болгарка на моем бульдозере. Но я ведь не специально сломал эту болгарку? Ведь любая техника имеет свойство ломаться. Мой бульдозер был выпущен в советские годы, он очень старый, поэтому часто ломается. На что мне придется жить, если при каждой поломке бульдозера бухгалтерия будет удерживать с моей зарплаты?, – возмущается рабочий завода.

Представитель администрации АО «Кызылкумцемент» подтвердил информацию о нападении с ножом на руководство завода.

– У нас действительно произошел такой инцидент, сейчас с женщиной, напавшей на руководство нашего предприятия, работают сотрудники правоохранительных органов. Однако информация о том, что наш директор приказал отправить ее в психушку, не соответствует действительности. У него нет таких полномочий, так как в психиатрическую клинику отправляют только по решению суда, – сказал представитель «Кызылкумцемента».

Но вместе с тем он не ответил на вопрос нашего журналиста о том, почему напавшая на руководство «Кызылкумцемента» женщина, как и многие другие рабочие завода, не получили положенную им за январь месяц зарплату.

Представитель Следственного департамента ОВД города Навои Улугбек Кенжаев, услышав вопрос нашего журналиста об инциденте с нападением на руководство АО «Кызылкумцемент», не стал отвечать на вопросы и бросил трубку телефона.

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