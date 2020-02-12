Представитель Монголии в ООН выступила с докладом об итогах борьбы с терроризмом

CentralAsia (MNG) -

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом совместно созывают Совместную региональную конференцию высокого уровня на тему «Иностранные борцы с терроризмом – решение текущих задач» в Вене.



Посол, Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций (Вена) Г.Баттунгалаг приняла участие в конференции в качестве спикера, чтобы представить итоги и рекомендации Межрегиональной конференции высокого уровня по «подходу всего общества» к предотвращению и противодействие насильственному экстремизму и радикализации, которые ведут к терроризму в Улан-Баторе, Монголия, 20-21 июня 2019 года, а также стратегии и усилия Монголии по борьбе с терроризмом.

Монголия готовится к проведению национального семинара по внедрению систем предварительной информации о пассажирах (API) и регистрации имен пассажиров (PNR) совместно с ОБСЕ в рамках его активного сотрудничества с организацией по борьбе с терроризмом и транснациональными угрозами.

«Я хотел бы затронуть два важных приоритета для Соединенных Штатов: во-первых, срочную необходимость для стран происхождения реабилитировать и реинтегрировать репатриированных иностранных боевиков-террористов и членов семей, связанных с ИГИЛ из Сирии и Ирака, и, во-вторых, важность противодействия на расовой почве или этнически мотивированный терроризм, включая терроризм превосходства белых. Мы также работали с правительствами в Центральной Азии, Северной Африке и на Западных Балканах, чтобы репатриировать своих граждан. Я хочу поблагодарить такие страны, как Босния и Герцеговина, Косово, Италия и Марокко, за их инициативу по репатриации. В совокупности нам необходимо использовать каждый инструмент борьбы с терроризмом в нашем наборе инструментов, чтобы смягчить угрозу терроризма на расовой и этнической почве для нашей родины. Аналогичным образом, мы должны относиться к угрозе белых сторонников превосходства FTF таким же образом, как мы относимся к угрозе исламистского джихада. Сторонники этой злой идеологии уже совершали слишком много атак, и мы должны обратить вспять эту опасную траекторию, как мы пытались остановить атаки, вдохновленные ИГИЛ и Аль-Каидой», -сказал Заместитель координатора по борьбе с терроризмом Бюро по борьбе с терроризмом Крис Харниш.

