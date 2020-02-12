Президент Туркменистана озаботился здоровьем увлекающихся телефонами - СМИ

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов озаботился здоровьем людей, которые много времени проводят с гаджетами.

На ежегодной встрече с депутатами парламента республики он заявил, что с развитием современных компьютерных и информационных систем дети, подростки и люди разных возрастов проводят много времени за компьютерами, с телефонами или планшетами.

Как отметил президент, из-за этого "человек мало двигается и находится в состоянии гиподинамии". "Подобный образ жизни отражается на зрении человека, он тучнеет, возникают и другие проблемы со здоровьем", - цитирует его слова РИА Новости.

Решение этой проблемы Бердымухамедов назвал "неотложной задачей государства и всего общества". Для этого необходимо повышать эффективность "привлечения детей и подростков к занятиям различными видами спорта, воспитывающим в них способности и стремление к знаниям, в том числе и к занятиям подвижными национальными играми", указал он.

Также Бердымухамедов обратился с призывом к правительству повышать уровень разъяснительной и просветительской работы, связанной с формированием здорового образа жизни, воспитанием любви к национальной культуре. Президент назвал это "задачей эпохальной значимости" .