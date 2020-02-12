Кто такой политолог Сайфулин, которого в Узбекистане обвиняют в госизмене в пользу России - СМИ

Рафик Сайфулин

CentralAsia (UZ) - Рафик Сайфулин, один из обвиняемых по делу о госизмене в Узбекистане, работал в КГБ во времена СССР и, по некоторым данным, был одним из приближенных экс-главы Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова. Кто он такой – объясняет телеканалу "Настоящее время" бывший узбекистанский дипломат Алишер Таксанов.