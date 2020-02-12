[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Кто такой политолог Сайфулин, которого в Узбекистане обвиняют в госизмене в пользу России - СМИ
Рафик Сайфулин
Рафик Сайфулин
Предыстория: В Ташкенте сотрудников СГБ и Минобороны обвиняют в шпионаже в пользу России, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Рафик Сайфулин, один из обвиняемых по делу о госизмене в Узбекистане, работал в КГБ во времена СССР и, по некоторым данным, был одним из приближенных экс-главы Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова. Кто он такой – объясняет телеканалу "Настоящее время" бывший узбекистанский дипломат Алишер Таксанов.

print
  • В Петербурге женщина из Узбекистана украла у бизнесмена сейф, завернув его в простыню (видео)
  • Из вузов Кыргызстана начался отток студентов из Узбекистана
  • «Вы либо крестик снимите, либо штаны натяните»: глава Университета журналистики о ситуации с театром «Ильхом»



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com