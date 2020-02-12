Экс-начальник управления ФСИН России умер после попытки суицида в зале суда

- Азия и мир, происшествия
- 17:01, 12 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) Виктор Свиридов умер после того, как попробовал покончить с собой в зале Чертановского суда, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Отмечается, что он выстрелил себе в голову.
По ее словам, на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.
Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой. Также сообщалось, что Свиридов страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/12/02/2020/5e43ccc29a7947acbb1a7562
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/12/02/2020/5e43ccc29a7947acbb1a7562