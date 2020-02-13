Центральный военный госпиталь Монголии проверили на готовность к коронавирусной инфекции

CentralAsia (MNG) - 12 февраля специалисты Министерства здравоохранения Монголии проверили готовность Центрального военного госпиталя к чрезвычайному положению.

В целях совершенствования контроля за предотвращением заражения в больнице проводится регулярный осмотр с использованием инструкторов и охранников на всех входных и выходных дверях, требуя от граждан и клиентов носить маски для лица, предоставляя дезинфицирующие средства для рук и проверяя температуру тела. Кроме того, больница полностью опустошила свой 9-й этаж, подготовив 570 коек и составив расписание более 300 врачей и специалистов здравоохранения.

Они также провели тренинг по надеванию и снятию одноразовых защитных средств для работников здравоохранения всех отделений и отделений, а также предоставил инструкции и рекомендации по мерам, которые необходимо предпринять во время коронавирусной инфекции, ее диагностике и лечению в дополнение к прохождению теста на знание.

Руководители больницы также представили дорожную схему, которая подготовлена для транспортировки и изоляции пациента в случаях приема коронавирусного пациента и готовности его оборудования и механизмов.