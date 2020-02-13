Индия намерена импортировать больше коксующего угля из Монголии

CentralAsia (MNG) - Стремясь снизить свою зависимость от импорта австралийского коксующего угля, правительство Индии начало двусторонние межправительственные переговоры с Монголией и Россией о поставках большего объема сухого топлива, подходящего для своих отечественных сталелитейных заводов.

Правительственные чиновники говорят, что переговоры касаются либо индийских угольных компаний, приобретающих пакеты акций в коксующих угольных активах в Монголии и России, либо угольных компаний в этих двух странах, заключающих долгосрочные соглашения о поставках с индийскими импортерами.

«Индия импортирует уголь из Австралии, но высококачественный коксующий уголь также доступен в Монголии, и его можно импортировать в Индию по очень разумным ценам. Мы ведем переговоры с правительством Монголии», - отметил в своем заявлении министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан.

Между тем, импорт угля из Индии вновь находится в восходящем тренде после трехмесячного спада, с августа по октябрь. Правительственные данные показывают, что в течение ноября Индия импортировала 21,83 млн.тонн угля, что на 8,6% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

Внутренние поставки энергетического угля в ноябре выросли на 12,3% до 17,64 млн.тонн, а импорт коксующегося угля в течение месяца сократился на 5% до 4,18 млн.тонн, свидетельствуют данные Министерства угля.

Данные, собранные отраслью, показывают, что в период с апреля по декабрь 2019 года импорт угля, оцениваемый в 185,88 млн.тонн, вырос на 7,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Правительственные чиновники заявили, что сокращение внутренних поставок коксующего угля, наблюдавшееся в ноябре, было в значительной степени связано с тем, что отечественные сталелитейные заводы снизили загрузку своих доменных печей и сократили производство готовой стали в ответ на вялый внутренний спрос. Ожидалось, что это также изменится, теперь, когда в сталелитейном секторе наблюдается небольшое оживление спроса и цен, что вызвало рост спроса на импорт коксующего угля, -передает miningweekly.com.