В Узбекистане создадут министерство махалли и семьи

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вместо Комитета женщин, Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан и Фонда "Нуроний" будет создано Министерство по делам махалли и семьи.

Об этом 12 февраля было объявлено на видеоконференции, проведенной президентом Шавкатом Мирзиёевым и посвящённой вопросам совершенствования института махалли, укрепления обстановки мира и спокойствия, предупреждения правонарушений.

На совещании отмечалось, что новое министерство объединит более 40 тысяч работников махаллей и ведомств республиканского уровня.

В связи с этим будут созданы должности заместителя председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан по вопросам махалли и семьи, заместителей глав областей и города Ташкента, а также хокимов районов.

Отмечается, что вновь созданное министерство будет тесно сотрудничать с Министерством внутренних дел.

Непрекращающееся расширение исполнительной власти Узбекистана подверглось незамедлительной критике со стороны независимых наблюдателей.