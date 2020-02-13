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  13 февраля 2020
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В Узбекистане создадут министерство махалли и семьи

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане вместо Комитета женщин, Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан и Фонда "Нуроний" будет создано Министерство по делам махалли и семьи.

Об этом 12 февраля было объявлено на видеоконференции, проведенной президентом Шавкатом Мирзиёевым и посвящённой вопросам совершенствования института махалли, укрепления обстановки мира и спокойствия, предупреждения правонарушений.

На совещании отмечалось, что новое министерство объединит более 40 тысяч работников махаллей и ведомств республиканского уровня.

В связи с этим будут созданы должности заместителя председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан по вопросам махалли и семьи, заместителей глав областей и города Ташкента, а также хокимов районов.

Отмечается, что вновь созданное министерство будет тесно сотрудничать с Министерством внутренних дел.

Непрекращающееся расширение исполнительной власти Узбекистана подверглось незамедлительной критике со стороны независимых наблюдателей.

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