Сколько предприятий зарегистрированы в Узбекистане и какая сфера наиболее развита?

- Узбекистан, экономика
- 9:55, 13 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - На 1 февраля 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 427,8 тыс. ед. предприятий, из них функционируют 405,4 тыс. ед.
Количество зарегистрированных коммерческих предприятий (в тыс.ед.):
-
2020
2019
Общества с ограниченной ответственностью
235 885
184 700
Частные предприятия
92 282
80 800
Семейные предприятия
29 953
-
Унитарные предприятия
2 965
-
Акционерные общества
677
-
Другие
3 867
-
Так, рост предприятий с ограниченной ответственностью по отношению к 2019 году составил 81 185 тыс. ед., частных предприятий прирост в 11 482 тыс. ед.
По видам экономической деятельности, на 1 февраля 2020 года, наиболее развилась сфера торговли рост в 25,9 %, затем промышленность 17,6%, сельское, строительство 9,1%, лесное и рыбное хозяйство, прирост составляет 7,6 % (по отношению к 2019 году), услуги по проживанию и питанию 6,6%, перевозка и хранение 3,8%, информация я и связь 2,0%, и другие 25,5%.
Данные предоставил Государственный Комитет по статистике РУз.