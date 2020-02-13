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  13 февраля 2020
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Сколько предприятий зарегистрированы в Узбекистане и какая сфера наиболее развита?

CentralAsia (UZ) -  На 1 февраля 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 427,8 тыс. ед. предприятий, из них функционируют 405,4 тыс. ед.

Количество зарегистрированных коммерческих предприятий (в тыс.ед.):

2020

2019

Общества с ограниченной ответственностью

235 885

184 700

Частные предприятия

92 282

80 800

Семейные предприятия

29 953

-

Унитарные предприятия

2 965

-

Акционерные общества

677

-

Другие

3 867

-

Так, рост предприятий с ограниченной ответственностью по отношению к 2019 году составил 81 185 тыс. ед., частных предприятий прирост в 11 482 тыс. ед.

По видам экономической деятельности, на 1 февраля 2020 года, наиболее развилась сфера торговли рост в 25,9 %, затем промышленность 17,6%, сельское, строительство 9,1%, лесное и рыбное хозяйство, прирост составляет 7,6 % (по отношению к 2019 году), услуги по проживанию и питанию 6,6%, перевозка и хранение 3,8%, информация я и связь 2,0%, и другие 25,5%.

Данные предоставил Государственный Комитет по статистике РУз.

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