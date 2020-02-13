Сколько предприятий зарегистрированы в Узбекистане и какая сфера наиболее развита?

CentralAsia (UZ) - На 1 февраля 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 427,8 тыс. ед. предприятий, из них функционируют 405,4 тыс. ед.

Количество зарегистрированных коммерческих предприятий (в тыс.ед.):

2020 2019 Общества с ограниченной ответственностью 235 885 184 700 Частные предприятия 92 282 80 800 Семейные предприятия 29 953 - Унитарные предприятия 2 965 - Акционерные общества 677 - Другие 3 867 -

Так, рост предприятий с ограниченной ответственностью по отношению к 2019 году составил 81 185 тыс. ед., частных предприятий прирост в 11 482 тыс. ед.

По видам экономической деятельности, на 1 февраля 2020 года, наиболее развилась сфера торговли рост в 25,9 %, затем промышленность 17,6%, сельское, строительство 9,1%, лесное и рыбное хозяйство, прирост составляет 7,6 % (по отношению к 2019 году), услуги по проживанию и питанию 6,6%, перевозка и хранение 3,8%, информация я и связь 2,0%, и другие 25,5%.

Данные предоставил Государственный Комитет по статистике РУз.