В Узбекистане обсуждены вопросы развития транспортного сектора страны в рамках «Страновой платформы»

CentralAsia (UZ) - В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана прошла встреча, посвященная развитию транспортного сектора страны в рамках деятельности Страновой координационной платформы внешнего содействия развитию.

В ней приняли участие главы представительств Азиатского банка развития и Всемирного банка в Узбекистане, а также эксперты Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Японского агентства международного сотрудничества и представители Министерства транспорта, Министерства экономики и промышленности, Комитета по автомобильным дорогам, Дорожного фонда, АО «Узбекистон темир йуллари», АО «Uzbekistan Airways» и АО «Uzbekistan Airports».

Участники встречи обсудили актуальные тенденции развития транспортного сектора Узбекистана и вопросы координации технического содействия партнеров в этом направлении. По итогам встречи были определены конкретные функции и роли каждого финансового института в разрезе подсекторов транспортной отрасли, а также намечены первоочередные задачи для совместной проработки.

Организация подобных встреч является логическим продолжением договоренностей с руководством международных финансовых организаций, достигнутых в ходе визита делегации Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли в рамках Ежегодного заседания совета управляющих Всемирного банка в г.Вашингтоне (США) 18-20 октября прошлого года.