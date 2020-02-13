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  13 февраля 2020
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Мирзиёев и Путин обсудили перспективы союзнических отношений

CentralAsia (UZ) -  Президенты России и Узбекистана провели телефонные разговоры 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

«В ходе беседы лидеры двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-российского многопланового сотрудничества и поступательно укрепляющиеся отношения стратегического партнерства и союзничества»¸ - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы подготовки к предстоящему визиту Шавката Мирзиёева в Россию.

Данный план Мирзиёева подвергся критике в соцсетях, как "как шаг, который угрожает политической независимости Узбекистана", после чего президент заявил, что Узбекистан намерен войти в ЕАЭС в качестве наблюдателя.

10 февраля заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что вступление Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя станет первым шагом в процессе полноправного членства.

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