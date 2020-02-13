Монгольские и чешские ученые проведут исследования на $1,8 млн

CentralAsia (MNG) - Институт петрологии и геологического строения факультета естественных наук Университета Карла и Центр Литосферных Исследований при Чешской Геологической Службе планируют реализовать пятилетний грантовый проект, который позволит продолжить сотрудничество с монгольскими учеными От Чешского научного фонда (Czech Science foundation).

Проект «Основной фактор формирования новых корок на этапе развития суперконтинентов» финансируется на сумму 47 млн.чешских крон (5 млрд. 530 млн.тугриков = $2 млн), для региона, который охватывает территорию Монголии, север Китая и юго-восток России.

Для Монголии она будет играть ключевую роль в этом проекте благодаря двусторонним соглашениям, которые позволят Академии наук Монголии и техническим университетам Улан-Батора обеспечить совместные исследования, обмен сотрудниками, подготовку монгольских учёных в Чешской Республике и подключается интернационализацию хорошего геологического опыта в обеих странах.

Предыдущие исследования монгольских и чешских исследователей предполагали, что это может оказать существенное влияние на понимание механизмов континентального роста в эволюции мира.

Чешские геологи также внесли большой вклад в картографирование геологических месторождений в Монголии, и в 60-х годах они обнаружили крупнейшее месторождение медно-молибденового рудника в Эрдэнэт. В период с 1999 по 2013 год Чешская Республика реализовала проект развития в Монголии на сумму 4 миллиона долларов США в таких областях, как геологическое картирование выбранной территории Монголии, оценка экономического потенциала, экологический аудит ГОК Эрдэнэт. 87 карт 1: 50 000 и 1: 100 000 масштабов площадью около 4000 км2 были представлены к управлению минералов и нефти Монголии.