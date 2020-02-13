Международная выставка Build Mongolia 2020 пройдёт в начале апреля

CentralAsia (MNG) - Крупнейшая техническая и технологическая международная выставка строительства, дорожного строительства и возобновляемых источников энергии «Build Mongolia 2020» состоится 2–4 апреля 2020 года во Дворце спорта Буянт-Ухаа, Улан-Батор, Монголия.

Основная цель выставки «Build Mongolia 2020» - представить в стране самые инновационные и экологически чистые технологии. В настоящее время на выставке будут представлены отечественные и международные компании из Китайской Республики, России, Японии, Германии, Италии, Турции, Белоруссии, Индии, Великобритании.

Организационный комитет проведет обсуждение и лекцию о государственной политике с приглашенными докладчиками из правительства, его ведомств, научных работников и профессионалов бизнеса в области строительства, дорог и транспорта, и энергетики, тяжелой промышленности и инфраструктурных проектов Монголии, тенденции и прогнозы развития отрасли и многое другое.

На выставке примут участие ведущая мировая компания ООО «French Technology» Франции из строительной отрасли, ООО «Ulaanbaatar Buk» дорожной компании, ООО «New Energy» из энергетического сектора. А посольства Италии, Беларуси и Индии представляют свои ведущие компании.

ООО «Солонгын Домог», являющийся единственным дистрибьютором популярного в мире бренда AICA в Японии и ООО «Ультра Соник», поставляющий самые инновационные и экологически чистые технологии Федеративной Республики Германии и Швейцарии, также примут участие в выставке.