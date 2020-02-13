[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава администрации президента Монголии З.Энхболд объявил о своей отставке. Вместо него избран председатель футбольной ассоциации

CentralAsia (MNG) -  Сегодня глава администрации президента Монголии З.Энхболд объявил о своей отставке из-за подготовки к предстоящим парламентским выборам. Он станет старшим советником главы Демократической Партии С.Эрдэнэ.

Администрацию президента Монголии возглавит председатель Футбольной ассоциации Монголии О.Шижирт.

Энхболд ранее утверждал, что не покинет пост пока не решит важные задачи, в частности конституционные поправки, организация визита президента Путина и подготовка поездки Баттулги в Индию.

print
  • В Кордайском районе нашли человеческие останки в ходе расчистки после пожара
  • Таджикистан эвакуировал из Китая 46 своих студентов, еще 7 не допустили на рейс из-за высокой температуры
  • Более 93% рабочей силы на руднике Оюу-Толгой являются монголами. Итоги четвертого квартала



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com