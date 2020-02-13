Глава администрации президента Монголии З.Энхболд объявил о своей отставке. Вместо него избран председатель футбольной ассоциации

CentralAsia (MNG) - Сегодня глава администрации президента Монголии З.Энхболд объявил о своей отставке из-за подготовки к предстоящим парламентским выборам. Он станет старшим советником главы Демократической Партии С.Эрдэнэ.

Администрацию президента Монголии возглавит председатель Футбольной ассоциации Монголии О.Шижирт.

Энхболд ранее утверждал, что не покинет пост пока не решит важные задачи, в частности конституционные поправки, организация визита президента Путина и подготовка поездки Баттулги в Индию.

