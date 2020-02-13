В Таджикистане чиновница получила выговор за некорректное обращение с женщиной в хиджабе

CentralAsia (TJ) - Сотрудница подразделения Комитета по делам женщин Таджикистана получила выговор в связи с делом жительницы Душанбе Нилуфар Раджабовой. Нилуфар задержали 14 декабря прошлого года во время рейда правоохранительных органов против женщин в хиджабах и отвезли в ОМВД для проведения разъяснительной беседы, где продержали в течение нескольких часов. По ее словам, в отделе она подверглась оскорблениям, унижениям и угрозам со стороны сотрудников милиции, передает Радио Озоди.



Сабохат Махмадалиева, представитель Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана, сказала 12 февраля на пресс-конференции, что произошедший инцидент был обсужден на собрании с участием главы Комитета, и по его итогам глава отдела женщин и семьи столичного района Сино, которая участвовала в «разъяснительной беседе» с Нилуфар, получила выговор за некорректные действия.

«Действия сотрудницы нашей структуры были некорректными. Как рассказала Нилуфар, ее схватили за руку и повели в отдел. Работа не должна проводиться подобным образом. Нельзя унижать честь и достоинство человека. Надеемся, что впредь таких случаев не будет», - сказала Сабохат Махмадалиева.

По ее словам, они сами связались после инцидента с Нилуфар Раджабовой, хотели услышать из уст пострадавшей о случившемся, но она к ним не явилась.

Собеседница сказала, что разъяснительные беседы проводятся с целью пропаганды ношения национальной одежды среди женщин в соответствии с требованиями закона. «Статьи 14 и 15 закона об упорядочении традиций и обрядов предусматривают административную ответственность аз неуважение к национальной культуре, в том числе языку и одежде», - отметила Махмадалиева.

Чиновница также высказала обеспокоенность злоупотреблением, связанным с именем Комитета и неправильными действиями в ходе кампании против хиджабов. «Были случаи, когда в ходе таких рейдов совершенно другие люди представлялись сотрудниками Комитета. Потом выясняется, что они не имеют никакого отношения к нам и нашим структурным подразделениям», - добавила она.

Махмадалиева порекомендовала женщинам в таких ситуациях требовать предъявления служебного удостоверения.

Напомним, суд столичного района Сино 18 декабря прошлого года оштрафовал на 550 сомони Нилуфар Раджабову, которая была задержана в ходе рейда против ношения хиджаба. Она была признана судом виновной в мелком хулиганстве - оскорблении местной чиновницы Рано Абдуллаевой, возглавляющей отдел женщин и семьи района Сино. Однако Нилуфар Раджабова утверждает, что никого не оскорбила, а наоборот, она сама подверглась оскорблениям и угрозам со стороны сотрудников милиции.

Женщина обжаловала решение суда в вышестоящей судебной инстанции, но 22 января этого года суд города Душанбе оставил это решение без изменений. Одновременно Нилуфар Раджабова подала жалобу на сотрудников милиции в Генеральную прокуратуру Таджикистана.

Власти Таджикистана отрицают факты задержания женщин за ношение хиджабов. Но за последние годы контроль над внешним видом граждан был ужесточен – в частности, сотрудникам учебных заведений и государственных структур запрещено приходить на работу в религиозной одежде.

Нилуфар Раджабова является дочерью активиста запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Рахматуллои Раджаба, осужденного ранее на 28 лет по обвинению в терроризме, организации преступного сообщества и участии в вооруженном мятеже.

Международные правозащитные организации неоднократно заявляли, что Душанбе преследует родных и близких находящихся за границей оппозиционеров, чтобы вынудить их замолчать или вернуться на родину. Увольнения, допросы, слежка, открытые и анонимные угрозы - власти Таджикистана используют обширный набор репрессивных мер в попытках запугать родственников неугодных властям граждан страны, утверждают правозащитники.