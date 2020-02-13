Айсултан Назарбаев попросил убежище в Великобритании

CentralAsia (KZ) - Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана, попросил убежище в Великобритании.

- Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние 5 лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему, - пишет Айсултан в своем Facebook.

Айсултан Назарбаев рассказывает в своем посте о сложных ситуациях в семье:

- На этот раз они меня поймали и силой накололи психотропными веществами, и отправили гнить в тюрьме под предлогом прохождения курса лечения, где я провёл долгих 14 месяцев.

Мои права были растоптаны, а Нурсултан Назарбаев отдал меня на съедение в руки моей матери, которая жаждала реванша. На 12 -м месяце моего заключения в незаконной тюрьме под Москвой, город Орел, ко мне приехала моя мать. Она мне сказала, что не видит моей покорности.

В итоге я остался в этой тюрьме, а она уехала, чтобы я сидел в этой тюрьме до тех пор, пока не стану полностью ей покорным. Все 14 месяцев я выдержал только из чувства злости и мести! Благодаря Альнуру Мусаеву, российские спецслужбы вытащили меня оттуда.

От меня даже отвернулся тесть, Кайрат Боранбаев, которому я помогал! По приезду в Алматы меня снова стравили с Нурсултаном Назарбаевым, в частности моя мать, - пишет Айсултан.

Напомним, в октябре 2019 года, Айсултан был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан был признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Напомним, старший внук первого президента Узбекистана Ислам Каримов в 2018 году также запросил убежище у Великобритании.