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  13 февраля 2020
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В Ташкенте затопило школу из-за проливных дождей. Занятия отменили на день (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 12 февраля из-за проливных дождей был затоплен двор школы в Мирзо-Улугбекском районе.

"По причине непрерывных проливных дождей 12 февраля, во дворе общеобразовательной школы №71 Мирзо Улугбекского района скопилась вода. В настоящее время над устранением проблемы работает специальная техника, сотрудники МЧС и предприятия водно-канализационных сетей", - отмечается в сообщении администрации района.

Работы по оттоку воды через трубы в арыки продолжатся 13 февраля. По этой причине школа будет закрыта на один день.

Видео с ситуацией в школе очевидцы распространили в соцсетях.

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