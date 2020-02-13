В Ташкенте затопило школу из-за проливных дождей. Занятия отменили на день (видео)

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 12 февраля из-за проливных дождей был затоплен двор школы в Мирзо-Улугбекском районе.

"По причине непрерывных проливных дождей 12 февраля, во дворе общеобразовательной школы №71 Мирзо Улугбекского района скопилась вода. В настоящее время над устранением проблемы работает специальная техника, сотрудники МЧС и предприятия водно-канализационных сетей", - отмечается в сообщении администрации района.

Работы по оттоку воды через трубы в арыки продолжатся 13 февраля. По этой причине школа будет закрыта на один день.

Видео с ситуацией в школе очевидцы распространили в соцсетях.