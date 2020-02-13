Певица Юлдуз Усманова выгнала с концерта женщину с ребенком (видео)
- Узбекистан, общество
- 11:39, 13 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова выгнала с концерта женщину с плачущим ребенком.
"Возьмите плачущего ребенка и выходите отсюда, выходите отсюда...Давно уже действует на нервы. Выйдите!", – крикнула Юджуз Усманова женщине в зале.
Видеоролик с инцидентом распространился в социальных сетях и вызвал резонанс среди пользователей. Многие осудили певицу, отметив что в "ней вновь проснулась звёздная болезнь". Другие поддержали действия артистки, отметив, что "из-за таких родителей давно перестали ходить на концерты".
Как сообщается, скандал произошел на презентации нового альбома дочери Юлдуз Усмановой Нилуфар Усмановой.