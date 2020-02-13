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  13 февраля 2020
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Певица Юлдуз Усманова выгнала с концерта женщину с ребенком (видео)

CentralAsia (UZ) -  Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова выгнала с концерта женщину с плачущим ребенком.

"Возьмите плачущего ребенка и выходите отсюда, выходите отсюда...Давно уже действует на нервы. Выйдите!", – крикнула Юджуз Усманова женщине в зале.

Видеоролик с инцидентом распространился в социальных сетях и вызвал резонанс среди пользователей. Многие осудили певицу, отметив что в "ней вновь проснулась звёздная болезнь". Другие поддержали действия артистки, отметив, что "из-за таких родителей давно перестали ходить на концерты".

Как сообщается, скандал произошел на презентации нового альбома дочери Юлдуз Усмановой Нилуфар Усмановой.

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