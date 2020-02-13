В Таджикистане за 63 депутатских мандата поборется 241 кандидат

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за 63 депутатских мандата поборется 241 кандидат. Из них 176 кандидатов за депутатский мандат поборется по 41 одномандатным избирательным округам, 65 по партийным спискам по единому общереспубликанскому избирательному округу, об этом «Азия-Плюс» сообщили в Центризбиркоме Таджикистана.

Среди официально зарегистрированных кандидатов в депутаты нижней палаты парламента числятся 48 женщин.

На сегодняшний день в стране идет кампания предвыборной агитации, которая завершится за день выборов, а 29 февраля в стране наступит так называемый «день тишины».

Согласно нормам законодательства Таджикистана, назначенные на 1 марта выборы будут признаны состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% от общего числа зарегистрированных порядка 4,7 миллионов избирателей. Избиратели будут иметь возможность сделать свой выбор с 6.00 до 20.00 местного времени. Бюллетени будут изданы на четырех языках: таджикском, узбекском, кыргызском и русском.

Явку избирателей ЦКВР будет оглашать в течение всего дня через каждые часа. Предварительные итоги выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана и местные законодательные органы станут известны в понедельник, 2 марта.

В нижнюю палату парламента избираются 63 депутата: 41 от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому общереспубликанскому избирательному округу.

Парламент Таджикистана состоит из двух палат. Выборы в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан (верхнюю палату парламента) назначены на 27 марта. Эта палата состоит из 33 членов, восемь из которых назначаются президентом и 25 избираются косвенными выборами по 5 со стороны маджлисов народных депутатов Согда, ГБАО, Хатлона, Душанбе и районов республиканского подчинения. Каждый бывший президент Таджикистана имеет право пользоваться статусом пожизненного члена сената.

Депутаты в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан избираются сроком на пять лет.

На сегодняшний день в стране идет кампания предвыборной агитации, которая завершится за день выборов, а 29 февраля в стране наступит так называемый «день тишины». Согласно нормам законодательства Таджикистана, назначенные на 1 марта выборы будут признаны состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% от общего числа зарегистрированных порядка 4,7 миллионов избирателей. Избиратели будут иметь возможность сделать свой выбор с 6.00 до 20.00 местного времени. Бюллетени будут изданы на четырех языках: таджикском, узбекском, кыргызском и русском. Явку избирателей ЦКВР будет оглашать в течение всего дня через каждые часа. Предварительные итоги выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана и местные законодательные органы станут известны в понедельник, 2 марта. В нижнюю палату парламента избираются 63 депутата: 41 от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому общереспубликанскому избирательному округу. Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20200213/v-tadzhikistane-za-63-deputatskih-mandata-poboretsya-241-kandidat

На сегодняшний день в стране идет кампания предвыборной агитации, которая завершится за день выборов, а 29 февраля в стране наступит так называемый «день тишины». Согласно нормам законодательства Таджикистана, назначенные на 1 марта выборы будут признаны состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% от общего числа зарегистрированных порядка 4,7 миллионов избирателей. Избиратели будут иметь возможность сделать свой выбор с 6.00 до 20.00 местного времени. Бюллетени будут изданы на четырех языках: таджикском, узбекском, кыргызском и русском. Явку избирателей ЦКВР будет оглашать в течение всего дня через каждые часа. Предварительные итоги выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана и местные законодательные органы станут известны в понедельник, 2 марта. В нижнюю палату парламента избираются 63 депутата: 41 от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому общереспубликанскому избирательному округу. Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20200213/v-tadzhikistane-za-63-deputatskih-mandata-poboretsya-241-kandidat