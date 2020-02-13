В Москве модель устроила истерику таксисту, называя его «узбеком» и «мразью» (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором 28-летняя фитнес-тренер и звезда Instagram Яна Данькова поливает ругательствами и бьёт таксиста в Москве из-за 57 рублей.

Если раньше имя и фамилию бывшей «Мисс Томск» знали лишь в узких специфических кругах, то теперь ее раскрасневшееся недовольное лицо с увлечением тиражируют в социальных сетях и прессе, пишет ridus.ru.

Яна стала настоящей звездой после появления в интернете вирусного ролика с участием пассажирки такси. Героиня бьется в истерике, и кричит: «Вези меня, мразь». Несчастному таксисту достается по полной программе за то, что он узбек (хотя он признается, что не является узбеком), «ненавидит русских», «специально все устроил» и так далее. Аргументы веские: «меня люди ждут», «сейчас сюда люди приедут с тобой разбираться». Водителю и машине «прилетают» несколько довольно спортивных ударов. Все, как положено, когда представитель «элиты общества» общается с «быдлом», да еще и «не той национальности».

При этом в своих аккаунтах в социальных сетях Яна пишет о «гармонии во всем», о бережном отношении к планете и прочих милых вещах. Но стоит вызвать такси из Одинцово в фитнесс-центр «СССР» (как пишут в соцсетях), сразу все идет не так, как в Instagram. Водитель за долгое ожидание просит лишние 57 рублей, расстаться с которыми без боя просто нельзя.

Публика оценила экспрессию Яны и живо начала распространять ролики с ее участием, а также различные «мемы» по теме «вези, мразь». В мессенджерах оперативно появились соответствующие стикеры. Полным ходом идет обсуждение биографии и достоинств главной героини ролика.

Народ не стесняется заходить в аккаунт Яны и давать ей советы «про жизнь». Они не всегда получаются цензурными, но каков посыл, таков и ответ.

В СМИ появилась информация о том, что Яна уже уволилась с работы. Что дальше делать в Москве выпускнице Томского политеха по специальности «Управление персоналом», посоветовать сложно. Резюме у нее теперь очень мощное.

Многие комментаторы на форумах и в социальных сетях отмечают, что водителя спасло наличие регистратора в салоне. В противном случае мы бы услышали новую историю о «плохом таксисте-узбеке», который «высадил девушку за то, что она — русская». И многие бы поверили. И еще сильнее захотели бы закрепить в Конституции «ведущую роль» русской нации. Чтобы неповадно было. Но вместо этого у нас есть возможность повеселиться, разглядывая симпатичные картинки на тему «отвези меня, мразь».