В Казахстане с 1 января 2020 года заработная плата учителей увеличена на 25%

CentralAsia (KZ) - В ходе интервью для PrimeMinister.kz вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала о первых результатах реализации Закона «О статусе педагога».

Так, по ее словам, с 1 января 2020 года заработная плата учителей увеличена на 25%.

«Глава государства на августовском совещании уже в 2019 году говорил, что поэтапно в течение четырех лет необходимо повысить заработную плату учителей как минимум в два раза. Уже начиная с января текущего года, мы эту задачу выполняем. Заработная плата педагогов увеличена на 25%, все нормативно-правовые акты по реализации данного поручения выполнены именно в реализацию данного Закона», — сказала Б. Асылова.

Кроме того, предусмотрены доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, педагогическое мастерство, степень магистра и наставничество. При этом, как отметила вице-министр, доплат за степень магистра и наставничество ранее не существовало и они вводятся в текущем году впервые, а существовавшие ранее доплаты за классное руководство и проверку тетрадей будут увеличены вдвое.

Также действуют доплаты педагогическим работникам за обновленное содержание и доплата по итогам Национального квалификационного теста от 30 до 50%. Предусмотрены различные меры поощрения тем учителям, чьи воспитанники получили призовые места на международных олимпиадах.

Будет увеличена продолжительность отпуска для приравненных к педагогическим работникам до 56 дней. Это стало возможным благодаря тому, что Закон «О статусе педагога» вводит единое понятие «педагог». В него вошли все педагоги, которые работают в системе образования, имеют профессиональное педагогическое и профильное образование, осуществляют образовательную и воспитательную деятельность в организациях среднего, общего, дошкольного, профессионального образования, методических кабинетах, в организациях дополнительного образования.

«Введение единого понятия «педагог» практически для 100 тыс. работников, ранее приравненных к педагогическим работникам, дает широкие возможности. Раньше у педагогических работников количество отпускных дней составляло 56 дней, а у тех, кто был приравнен, 42 дня. С 2020 года продолжительность отпуска для приравненных к педагогическим работникам будет увеличена до 56 дней», — отметила Бибигуль Асылова.

Также новый закон решает вопрос снижения нагрузки на педагогов. Если до сегодняшнего дня нагрузка на учителей общеобразовательных школ была 18 часов, то теперь она снижается до 16 часов. Сокращается и учебная программа, соответственно, у педагога будет время на дополнительные занятия, самообразование и т. д., снижается нагрузка на учителя.