Заместитель министра легкой промышленности Монголии посетила в США выставку «Made in Mongolia»

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности Ж.Сауле находится с официальным визитом в Вашингтоне. 12 февраля она посетила выставку «Made in Mongolia», которая открылась в штаб-квартире группы Всемирного банка.

В рамках визита заместитель министра Ж.Сауле провела встречи с председателем комитета персонала отдела торговой политики при Торговом представителе США Эдвардом Грессером и заместителем помощника министра торговли отвечающим за Монголии Аланом Тёрли.

Обе стороны обсудили увеличение товарооборота между двумя странами, поддержку торговли кашемировыми и текстильными товарами и товарами для красоты, а также сотрудничество в области земледелия и интенсивного животноводства.

Американская сторона обсудила возможности сотрудничества в использовании льготного беспошлинного режима для более чем 3500 продуктов Монголии, внедрения передовых технологий в Монголии, взаимного обмена владельцами бизнеса двух стран и создания для них бизнес-среды.

В рамках своего визита заместитель министра Ж.Сауле также посетила Университет Бэй Атлантик, где стороны договорились о сотрудничестве в области повышения квалификации кадров в сельскохозяйственном секторе.