[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заместитель министра легкой промышленности Монголии посетила в США выставку «Made in Mongolia»

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности Ж.Сауле находится с официальным визитом в Вашингтоне. 12 февраля она посетила выставку «Made in Mongolia», которая открылась в штаб-квартире группы Всемирного банка.

В рамках визита заместитель министра Ж.Сауле провела встречи с председателем комитета персонала отдела торговой политики при Торговом представителе США Эдвардом Грессером и заместителем помощника министра торговли отвечающим за Монголии Аланом Тёрли.

Обе стороны обсудили увеличение товарооборота между двумя странами, поддержку торговли кашемировыми и текстильными товарами и товарами для красоты, а также сотрудничество в области земледелия и интенсивного животноводства.

Американская сторона обсудила возможности сотрудничества в использовании льготного беспошлинного режима для более чем 3500 продуктов Монголии, внедрения передовых технологий в Монголии, взаимного обмена владельцами бизнеса двух стран и создания для них бизнес-среды.

В рамках своего визита заместитель министра Ж.Сауле также посетила Университет Бэй Атлантик, где стороны договорились о сотрудничестве в области повышения квалификации кадров в сельскохозяйственном секторе.

print
  • В России девушка, которую отец увёз из Узбекистана, прожила 23 года без документов
  • Индия намерена импортировать больше коксующего угля из Монголии
  • В Узбекистане планируют отменить требование прописки при покупке недвижимости в Ташкенте



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com