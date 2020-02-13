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  13 февраля 2020
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Казахстан эвакуировал из Китая 171 своего гражданина и 40 граждан Кыргызстана

CentralAsia (KZ) -  Казахстан эвакуировал еще 211 человек из Китая, сообщает министерство здравоохранения РК.

- Сегодня в 7 часов утра в Алматы из Пекина прибыл рейс с 211 пассажирами на борту, в том числе 171 граждан Казахстана и 40 граждан Кыргызстана, - говорится в сообщении.

Казахстанцев госпитализировали в многопрофильную клиническую больницу Алматы с соблюдением всех требований инфекционного контроля. Кыргызстанцы же были доставлены в Бишкек.

- В больнице граждане Казахстана будут находиться три дня для того, чтобы их обследовали и провели лабораторные анализы на коронавирус и ОРВИ. Срок госпитализации может продлиться, если будут медицинские показания. Сейчас состояние здоровья прибывших удовлетворительное, жалоб нет, - говорится в сообщении.

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