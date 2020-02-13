«Хөрөнгө» — секрет монгольских пастухов, который вдохновил западных антропологов

CentralAsia (MNG) - Молочение (молочный обжиг) — один из древних способов обработки керамики для придания ей декоративности и улучшения водонепроницаемости. Археологи в поисках разгадки его истории и секретов, оказались в Монголии.

В отдаленных северных степях Монголии в 2017 году антрополог Кристина Уориннер и ее коллеги брали интервью у местных пастухов о методах молочения. Однажды пастух яков и крупного рогатого скота Далаймягмар продемонстрировала, как она делает традиционные йогурты и сыры.

Весной, когда домашний скот откормлен и производит больше всего молока, монголы переходят от мясной диеты к диете, основанной на молочных продуктах. Каждый год Далаймягмар оттаивает сохраненный образец йогурта предыдущего сезона, который она называет «хөрөнгө». Она добавляет немного этого йогурта в свежее молоко в течение нескольких дней. Благодаря этой «стартовой культуре» она может готовить молочные продукты все лето.

Впоследствии, когда антропологи вернулись к своему лагерю, аспирант и переводчик Бьёрн Райхардт заинтересовался словом «Хөрөнгө». Это слово также означает богатство или наследство.

В Монголии молочные продукты являются жизненно важными продуктами питания. Таким образом, с определенной точки зрения двойное значение «хөрөнгө» было неудивительным.

В Монголии большинство скотоводов не подозревают, что «хөрөнгө» на самом деле состоит из множества микробов. Эти микробы приносят пользу не только здоровью, питанию и пище монголов, а также характерному вкусу, присущему их кухне, но и могут быть потеряны, когда западные промышленные практики придут в страну.

Комментария фото: Г-жа Далаймягмар и ее муж Бямбаа демонстрируют, как отжимать сыворотку от творога при создании ааруула, основного молочного продукта в Монголии. (Heirloom Microbes Project.)